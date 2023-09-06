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الأربعاء، 06-09-2023 04:35 م

صناعة الأردن: تطور كبير في قطاع التعبئة والتغليف

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الوكيل الإخباري - قال ممثل قطاع التعبئة والتغليف والطباعة، في غرفة صناعة الأردن، محمد الصفدي، إن القطاع يشهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، من خلال حرص المؤسسات العاملة فيه على مواكبة التطورات العالمية في هذه الصناعة.

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وأضاف الصفدي، اليوم الأربعاء، إن جودة العبوة ونوعية الطباعة وتصميمها، عوامل تسهم في ترويج المنتجات وتسويقها داخليا وخارجيا.


وبيّن أن عدد المنشآت العاملة في هذا القطاع يبلغ 867 منشأة صناعية تشغل قرابة 13 ألف عامل وعاملة، برأسمال يتجاوز 234 مليون دينار، فيما تجاوزت صادرات هذه المنشآت 311 مليون دولار خلال العام 2022.


وأكد أهمية مشاركة الشركات الصناعية في المعارض الدولية المتخصصة التي تقام في الدول العربية والأجنبية.


 




 

 


 

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