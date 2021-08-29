صناعة الأردن: توفر مخزون كافٍ من الزي المدرسي

الوكيل الاخباري - أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، توفر مخزون كاف من احتياجات الطلبة من الزي المدرسي، وبأسعارها الاعتيادية.



وأشار، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إلى أن الإقبال على شراء المستلزمات المدرسية سيسهم في تحريك العجلة الإنتاجية، بالتالي الحفاظ على شريحة واسعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع، وتمكينها من الانتقال التدريجي لمرحلة التعافي.

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