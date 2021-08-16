صناعة الزرقاء: تخفيض التعرفة الكهربائية يحفز النمو الاقتصادي

الوكيل الإخباري- قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة إن إعادة تنظيم التعرفة الكهربائية يساهم في دعم معدلات النمو الاقتصادي في المملكة.

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وأكد حمودة في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن تخفيض فاتورة الكهرباء على القطاع الصناعي المتوسط والصغير سيساهم بتخفيض كلف الانتاج بصورة مباشرة من خلال خفض القيمة الاجمالية للطاقة المستخدمة من قبل هذه الصناعات، اذ أن كلف الطاقة تشكل التحدي الرئيس للقطاع.



وبين حمودة أن الغاء تعرفة الحمل الأقصى سيساهم في زيادة قدرة المصانع على تنفيذ خطط الانتاج بكفاءة دون إرباك كما هو الحال في ظل وجود تعرفة الحمل الاقصى التي تضطر الشركات الصناعية لترتيب ورديات العمل خارج أوقات الذروة، حيث أن انتظام الانتاج طوال اليوم سيساهم في تقليل الفاقد وزيادة الكفاءة وتقليل الازدحامات المرورية.



ولفت الى امكانية الاستفادة من فوائض الكهرباء، من خلال تخفيض التعرفة الكهربائية على القطاعات الانتاجية، حيث أن التخفيض خطوة في الاتجاه الصحيح لحفز نمو الاقتصاد الوطني، مؤكدا اهمية إعادة النظر في التعرفة الكهربائية للصناعات في المناطق النائية والبعيدة عن العاصمة والمناطق الحضرية بهدف تشجيع الاستثمار الصناعي فيها.