صندوق الملك عبدالله للتنمية يطلق دورة تدريبية ضمن مشروع "درب"

الوكيل الإخباري - أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية دورة جديدة ضمن مشروع التدريب العملي "درب" لطلبة الجامعات والخريجين الجدد.

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وبحسب بيان صحفي صدر عن الصندوق، اليوم الأحد، تهدف الدورة التي تشكل حلقة وصل بين التعليم والخبرة العملية، إلى تعريف المشاركين على بيئة العمل، وتعزيز ثقافة التدريب لديهم، وزيادة عدد الفرص المتاحة للتدريب العملي في مؤسسات القطاعين العام والخاص، خصوصا في المحافظات التي تواجه محدودية في هذه الفرص.



إضافة إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي، وثقة المشاركين بأنفسهم؛ لمواجهة التحديات التي قد تصادفهم في حياتهم العملية مستقبلاً.



كما يستهدف المشروع طلبة الجامعات الأردنية وحديثي التخرج ضمن (شروط محددة)، حيث يمكن للراغبين في المشاركة، التسجيل من خلال الرابط https://darb.jo/ اعتبارا من اليوم ولغاية 21 أيار المقبل.



وسيلتحق المشاركون في المشروع بعدد من الورشات التدريبية التحضيرية، إضافة إلى التدريب العملي داخل الشركات المستضيفة، لمدة 4 أسابيع.



وتتضمن التدريبات النظرية مواضيع مختلفة منها: اكتشاف الذات، كتابة السيرة الذاتية، والتحضير للمقابلات، سلوكيات سوق العمل، التطوع وخدمة المجتمع، مقدمة في التدريب العملي، مهارات سوق العمل، العمل ضمن فريق، حل المشكلات والتفكير الابداعي، أخلاقيات سوق العمل، تصميم المبادرات المجتمعية.



وتأتي الدورة إيماناً من الصندوق بأهمية التدريب العملي لطلبة الجامعات وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات والخبرات، ورفع الميزة التنافسية لدخول سوق العمل.



يشار إلى أن مشروع "درب"، الذي أطلق عام 2011 وينفذ بالشراكة مع مؤسسة لوياك، نظم حتى الآن 12 دورة استفاد منها 12626 مشاركا ومشاركة، حصل منهم 1022 على فرص عمل دائمة بعد انتهاء فترة التدريب.