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الخميس، 01-02-2024 12:36 م

صورة- الغذاء والدواء تحذر من مكمل غذائي متداول بالأسواق

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الوكيل الإخباري- حذرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء من استخدام المكمل الغذائي KINGDOM ROYAL HONEY  GOLD VIP والذي تبين أن عينات عشوائية منه تم سحبها من السوق المحلي مزورة وتحتوي على مادة دوائية غير معلن عنها في بطاقة البيان  (TADALFIL) والتي يتطلب استخدامها اشراف طبي .

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ودعت المؤسسة  في تحذير أصدرته اليوم، مستخدمي المكمل المذكور إلى التوقف المباشر عن استخدامه، كما عممت على المنشآت التجارية التي تبيعه بوقف بيعه  والتحفظ على الكميات المتوفرة منه لديها لحين استكمال الإجراءات الرقابية والقانونية المشددة التي باشرتها المؤسسة بما في ذلك سحب كامل الكمية المتداولة في المنشآت بالتنسيق مع الوكيل.


هذا وضبطت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء عينات من المكمل المذكور ضمن حملة رقابية استباقية ونوعية استهدفت المكملات الغذائية المتداولة في السوق الأردني لضمان مأمونيتها.

 


 




 

 


 

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