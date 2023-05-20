صورة للأمير الحسين مع ولي العهد السعودي تشعل مواقع التواصل-شاهد

الوكيل الإخباري- حازت الصورة التي جمعت جلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين، بولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبيل القمة العربية التي عقدت أمس بجدة على إعجاب الناشطين عبر مواقع التواصل.



وعلق الناشطون على مسألة البروتوكولات المتبعة في حدث مماثل، فأشادوا بفطنة ولي العهد والذي توجه عندما دعاه ولي العهد السعودي للمشاركة بالصورة البروتوكولية، إلى جانب والده جلالة الملك بدلا من الوقوف على الجانب الآخر.



ولفت المغردون أن الاحترام والمودة أهم من البروتوكولات، فيما تفاعل آخرون مع تصرف بن سلمان باعتبار أنه يدل على سرعة البديهة والتواضع.



وحاول الناشطون توقع الحديث الذي دار بين الأميرين، حيث قالت إحدى الناشطات إن "الأمير السعودي يوصي ولي العهد برجوة".



وكان قد أعلن الديوان الملكي الهاشمي أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم على الآنسة رجوة خالد السيف، في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري، الموافق للأول من حزيران عام 2023 ميلادي.

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