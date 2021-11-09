صور وتفاصيل جديدة حول جريمة قتل اربد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قضى الاخوان رامي وتامر الحموري، مساء امس الاثنين، طعنا اثر مشاجرة جماعية وقعت غربي مدينة اربد، بمنطقة مجمع الاغوار القديم (حارة سمخ).



وقال محافظ إربد رضوان العتوم إن والد المجني عليهما جراء جريمة القتل ، ما زال على قيد الحياة، لكن حالته الصحية حرجة.



وأوضح العتوم بأن خلفية الجريمة لم تعرف بعد، فيما التحقيقات ما زالت مستمرة .



وأشار الى أن الجاني من مواليد 1997 عليه منع سفر وقضايا مخدرات وبحقه 9 قيود جرمية وتم ضبطه وضبط الاداة الحادة ( موس قرن غزال )، مبيناً أنه يعمل في مهنة الحدادة وكان قد صنع حربة أيضاً لتنفيذ الجريمة.



فيما قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى توقيف مرتكب الجريمة 15 يوما في احد مراكز الاصلاح والتأهيل عن تهم جناية القتل العمد مكرر مرتين وجناية الشروع بالقتل وجنحة حمل اداة تشكل خطرا على السلامة العامة .



وبحسب بيان الامن العام ، إن بلاغا ورد إلى شرطة إربد بوقوع مشاجرة جماعية في المحافظة بين عددا من الاشخاص نتج عنها وفاة شخصين واصابة خطيرة، إثر طعنهم من قبل احد الاشخاص.



واكدت مصادر ان الأب لا يعلم حتى الآن عن وفاة نجليه.



ويعود اصل الشابان الى بلدة قميم غربي المحافظة و يقطنون في منطقة مجمع الاغوار القديم في اربد .

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