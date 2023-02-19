ضبط اعتداءات جديدة على خط ناقل مياه الزارة ماعين

الوكيل الاخباري- قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية العاملة في وحدة الرقابة الداخلية وشركة مياه الأردن – مياهنا وبناء على معلومات توفرت بوجود اعتداءات كبيرة على خط ناقل مياه الزارة ماعين احدى المصادر الرئيسية المزودة للعاصمة عمان ، نظمت حملة امنية اليوم الاحد بالتنسيق مع المنسق الامني ومديرية الامن العام بمرافقة قوات الامن العام والدرك حيث تم ضبط اعتداءات على هوايات الخط الناقل الرئيسي لمحطة الزارة ماعين قطر 1000 ملم لسحب كميات كبيرة لتزويد مزارع ، حيث قامت الكوادر الفنية بازالة الاعتداء واصلاح الخط وتصويب الوضع واعادة الامور الى طبيعتها وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق بالامر وضبط المعتدين ، علما بان الاعتداءات على خط ناقل الزارة ماعين تكررت عدة مرات .

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وثمنت سلطة المياه جهود وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك في اسناد حملتها لضبط جميع الاعتداءات في جميع مناطق المملكة مناشدة الجميع التعاون مع كوادرها والابلاغ عن اية اعتداءات على الخط الساخن 065600100 .