الإثنين 06-02-2023
الوكيل الاخباري

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المياه تدعو لحماية العدادات من خطر الانجماد المتوقع خلال المنخفض

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الإثنين، 06-02-2023 09:26 ص

المياه تدعو لحماية العدادات من خطر الانجماد المتوقع خلال المنخفض

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الوكيل الإخباري - دعت وزارة المياه والري جميع المواطنين والمزارعين في مختلف مناطق المملكة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مزروعاتهم من خطر الصقيع وضرورة حماية عدادات المياه من الانجماد في ظل الظروف الجوية السائدة مع المتوقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى مستويات دون الصفر.اضافة اعلان


وناشدت المواطنين والمزارعين ومربي المواشي على حد سواء بضرورة أخذ كافة الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة وانخفاض درجات الحرارة والهطولات المطرية والثلجية المتوقعة والابتعاد عن مجاري الأودية والمواقع المائية والتعاون مع كوادرها والتأكد من عدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي والاستفادة منها وتخزينها للاستفادة منها في الاستخدامات المنزلية المختلفة، والابلاغ عن أي ملاحظة أو شكوى على هاتف مركز الشكاوى الموحد ١١٧١١٦.

 




 

 


 

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