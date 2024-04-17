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الأربعاء، 17-04-2024 10:15 ص

ضبط اعتداءات على المياه جنوب عمان

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه إن كوادرها التفتيشية في مديرية الرقابة الداخلية وبالتعاون مع شركة مياه الأردن "مياهنا" والمنسق الأمني وبمرافقة أمنية من مديرية الأمن العام - قوات الدرك وقوات البادية الملكية، ضبطت اعتداءات جديدة في مناطق جنوب العاصمة عمان - لواء الجيزة - اللبن، تتمثل بالاعتداء على خط رئيسي قطر 5 بوصة مسحوب منه خط 3 بوصة يغذي عدة مناطق لتزويد مزارع وبرك مياه زراعية بطريقة غير قانونية، مما يؤثر بشكل كبير على حصص المياه لعدد من المناطق في جنوب عمان.

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وبينت سلطة المياه أنه تم فصل هذه الخطوط وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها وإعداد الضبوطات الخاصة بالوقائع واستكمال عمليات المسح للمنطقة التي تجريها طواقم سلطة المياه وشركة مياه الأردن (مياهنا)، وستقوم بتحويل أوراق الضبوطات وتحديد ملكية الأراضي التي فيها المزارع والبرك للقضاء لضبط المخالفين ومحاسبتهم أمام المحاكم.


وثمَّن المصدر الدعم والتعاون الجاد من قبل الأجهزة الأمنية في مديرية الأمن العام وقوات الدرك والبادية الملكية على تعاونهم المستمر في توفير كافة الإمكانيات لتمكين كوادر الوزارة من القيام بواجبها، إضافةً إلى مختلف أطياف المجتمع الذين يقومون يومياً بالإبلاغ عن محاولات البعض الاعتداء على الشبكات أو حفر الآبار، ايمانًا منهم بأهمية الحفاظ على المياه وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من أي عبث، مشددًا على أنه لا تهاون في تطبيق أحكام القانون.






 




 

 


 

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