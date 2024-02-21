الأربعاء 21-02-2024
الوكيل الاخباري
 

شهيد واعتقالات وتدمير كبير في البنية التحتية بجنين

قفزة على أسعار الذهب بالأردن اليوم الاربعاء

المركزي يطرح الإصدار رقم 8 من سندات الخزينة بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة معلم ووظيفة إداري في التربية - اسماء

ضبط باص صغير يحمل 29 راكباً وحمولته المقررة 5 ركاب على طريق الموقر - الأزرق

السير: التعامل مع تعطلات وحوادث على طرق رئيسية صباح اليوم دون إصابات

تعديل على أوقات عمل جسر الملك حسين اعتباراً من تاريخ 3/3/2024

أونروا: إسرائيل منعت أكثر من نصف المساعدات المقررة لشمالي غزة

حزب الله يعلن استهداف 6 مواقع لجيش الاحتلال جنوبي لبنان

الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بمعارك غزة

الأربعاء، 21-02-2024 08:42 ص

ضبط باص صغير يحمل 29 راكباً وحمولته المقررة 5 ركاب على طريق الموقر - الأزرق

ق46464646464646464646464646464646464646464646464646464646-761zpmu9fnbxde8mjglonl1b39hgwd365uusuc1x0t8


الوكيل الإخباري - قال النقيب عامر الصمادي، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم ضبط باص نقل مشترك صغير، يحمل 29 راكباً وحمولته المقررة 5 ركاب فقط، خلال مسيرة على طريق الموقر - الأزرق باتجاه عمّان، حيث تم اجراء اللازم، واتخاذ المقتضى القانوني بحق السائق. اضافة اعلان


وأضاف الصمادي، خلال التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم صباح اليوم الأربعاء، التعامل مع تعطّل تريلا على الطريق الصحراوي مقابل مدينة الحجاج، حيث تواجدت دورية في الموقع للدلالة والإرشاد، لحين إصلاح التريلا.  

وبينّ أنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع عدة حوادث كان أبرزها، تدهور تريلا مُحملة بمادة الصويا على الطريق الصحراوي منطقة ضبعة، حيث أدى الحادث إلى انقلاب التريلا وانسكاب الحمولة، وتم إغلاق حركة السير واجراء تحويلة مؤقتة، حتى تم رفع العوائق عن الطريق، وإعادة حركة السير بشكل طبيعي. 

وأشار الصمادي إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين شحن، على طريق بغداد الدولي باتجاه الصفاوي، ونتج عن الحادث إصابة واحدة متوسطة، تم نقلها إلى مستشفى الرويشد الحكومي. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
..بلب

المركزي يطرح الإصدار رقم 8 من سندات الخزينة بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار

M63A8879

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة معلم ووظيفة إداري في التربية - اسماء

220241481357707406748

السير: التعامل مع تعطلات وحوادث على طرق رئيسية صباح اليوم دون إصابات

1020231191328620950590

تعديل على أوقات عمل جسر الملك حسين اعتباراً من تاريخ 3/3/2024

وظائف

فرص عمل ومدعوون للامتحان التنافسي - اسماء

220242071354558668181

3750 ميجاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس الثلاثاء

أخبار متعلقة
423247413_713381190983886_3151194670490271272_n

تدهور وانقلاب مركبة شحن على الطريق الصحراوي

AWN_14de4image_story

الدوريات الخارجية: تشكّل للضباب على هذه الطرق - أسماء

120242481825369674334

3 إصابات بحوادث مُتفرقة على طرق خارجية

322394115_1365658337340944_2553996768238217145_n

وفاة شخص و6 إصابات بحوادث مُتفرقة على طرق خارجية خلال 24 ساعة

120242581627731091857

4 إصابات بتدهور مركبة على طريق الممر التنموي

120241491547214147419

10 إصابات بحوادث مُتفرقة على طرق خارجية