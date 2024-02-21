ضبط باص صغير يحمل 29 راكباً وحمولته المقررة 5 ركاب على طريق الموقر - الأزرق

الوكيل الإخباري -

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قال النقيب عامر الصمادي، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم ضبط باص نقل مشترك صغير، يحمل 29 راكباً وحمولته المقررة 5 ركاب فقط، خلال مسيرة على طريق الموقر - الأزرق باتجاه عمّان، حيث تم اجراء اللازم، واتخاذ المقتضى القانوني بحق السائق.وأضاف الصمادي، خلال التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم صباح اليوم الأربعاء، التعامل مع تعطّل تريلا على الطريق الصحراوي مقابل مدينة الحجاج، حيث تواجدت دورية في الموقع للدلالة والإرشاد، لحين إصلاح التريلا.وبينّ أنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع عدة حوادث كان أبرزها، تدهور تريلا مُحملة بمادة الصويا على الطريق الصحراوي منطقة ضبعة، حيث أدى الحادث إلى انقلاب التريلا وانسكاب الحمولة، وتم إغلاق حركة السير واجراء تحويلة مؤقتة، حتى تم رفع العوائق عن الطريق، وإعادة حركة السير بشكل طبيعي.وأشار الصمادي إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين شحن، على طريق بغداد الدولي باتجاه الصفاوي، ونتج عن الحادث إصابة واحدة متوسطة، تم نقلها إلى مستشفى الرويشد الحكومي.