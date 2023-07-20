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الخميس، 20-07-2023 12:05 م

ضبط شخص يقتني أسداً وفهدين في منزله بالاردن - صور

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الوكيل الاخباري - بمتابعة من مدير الامن العام اللواء عبيد الله المعايطة، وباشراف مدير الادارة الملكية لحماية البيئة العميد فخري القطارنة، ضبطت الدورية المشتركة لقسم الحماية في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة والادارة الملكية لحماية البيئة قبل فترة وجيزة، وفي حالة نادرة في الاردن احد الاشخاص وبحوزته في منزله حيوانات برية نوع اسد Panthera leo عدد 1 والفهد الصياد Acinonyx jubatus عدد (2) يمتلكها بقصد الاقتناء، وقد تم كتابة ضبط قانوني حسب الاصول.

وتعتبر هذه الحيوانات اصلا حيوانات برية نادرة ومهددة بالانقراض مدرجة ضمن اتفاقية السايتس، تشكل حيازتها خطورة على سلامة الناس ومخالفة كونه لايمكن التنبوء بتصرفاتها، كما انها وحيوانات برية اخرى، قد تساهم بنقل امراض مشتركة للانسان. وعليه فان التعامل معها يحتاج لفريق مختص وضمن اجراءات محددة مدرجة ضمن معايير وبنود لسلامة الانسان اولا، وحفظ النظام البيئي ثانيا.

وقد انضمت الاردن لباقي دول العالم في مكافحة تجارة مثل هذه الانواع كون تجارتها مخالفة دوليا وتعتبر بنفس مستوى تجارة السلاح وتجارة المخدرات، وهنالك اجراءات مشددة ضمن الاتفاقيات الدولية على الدول التي يتم ممارسة مثل هذه التجارة على اراضيها.

وقد تم استلام الحيوانات من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بعد ان تم تخديرها من قبل فريق مختص من محمية الماوى ليتم إيداعها في محمية الماوى لحين التصرف بها حسب الاجراءات القانونية.

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