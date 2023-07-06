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الخميس، 06-07-2023 05:29 م

بالصور.. الدفاع المدني ينقل طالبة ثانوية عامة من المستشفى لقاعة الامتحان

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الوكيل الاخباري - استجاب نشامى دفاع مدني عجلون بشكل فوري لاستغاثة والد إحدى طالبات الثانوية العامة بمحافظة عجلون والتي ترقد على سرير الشفاء في مستشفى الإيمان الحكومي ونقلها إلى مدرسة صخره الثانوية للبنات بعد إجرائها لعملية جراحية يوم أمس.

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وقال والد الطالبة في حديثه لإذاعة الأمن العام أنه وبعد أن اطلع على تعليمات امتحان الثانوية العامة الناظمة والتي تمنع تقديم الطالب للامتحان داخل المستشفى إلا في حالات مرضية خاصة جدا لم يجد إلا بنشامى الدفاع المدني ملاذ لمساعدته لنقلها إلى الامتحان بظروف صحية وطبية سليمة.


من جانبه قال مدير دفاع مدني عجلون المقدم عارف شديفات إنه وتنفيذاً لتوجيهات مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة خلال الاجتماع الأمني الذي ناقش الخطة الأمنية والمرورية والتي أعدت مسبقا وصولاً إلى تذليل كافة العقبات أمام طلاب الثانوية العامة وتوفير بيئة إمتحانية ملائمة لكافة طلاب المملكة فقد تم التواصل مع الطبيب المعالج والمشرف على الحالة المرضية والتأكد التام من عدم تشكيل أي خطورة على سلامة الطالبة في حال نقلها إلى المدرسة بعد تلقيه استغاثة والد الطالبة وبشكل فوري. 


وأضاف أنه وعلى الفور تم إرسال فريق مسعفين إلى المستشفى ونقل الطالبة إلى القاعة الإمتحانية والبقاء داخل حرم المدرسة وعلى جاهزية تامة في ظل تجهيز وزارة التربية المكان المناسب صحيا لتقديم الامتحان داخل أحد القاعات الصفية وبعد الانتهاء من الامتحان تم إعادة الطالبة إلى المستشفى لاستكمال العلاج .





 




 

 


 

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