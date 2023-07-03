البيئة : زراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 سنوات

الوكيل الاخباري - أوضح أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة، الهدف من تنفيذ المبادرة الوطنيَّة لزراعة 10 ملايين شجرة خلال مدَّة 10 سنوات.



وقال اليوم الاثنين، إن الهدف من هذا المشروع هو الوصول إلى التعادل الكربوني بحلول عام 2050 بالتوافق مع المجتمع الدولي، لافتا إلى أن زراعة 10 مليون شجرة ليس بالرقم الكبير.



وأضاف أن العالم أجمع يشهد تغيرات مناخية، والأردن جزء من هذا العالم، موضحا أن التغيرات المناخية هي زيادة في نسبة غازات الجو الدفيئة في الجو بشكل أساسي من ثاني أكسيد الكربون.

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