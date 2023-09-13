ضبط وردم 3 آبار مخالفة في الجيزة والحسا والرمثا وحجز حفارة مخالفة

الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري 3 آبار مخالفة في مناطق الجيزة والحسا والرمثا.

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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إن كوادرها رصدت حفارة تقوم بأعمال حفر مخالفة داخل أحد المنازل في الرمثا، حيث تم التنسيق مع مديرية الأمن العام من خلال المنسق الأمني لدى سلطة المياه وكوادر مديرية الأحواض ومداهمة الموقع يوم الاثنين الماضي، وتم ضبط الحفارة المخالفة أثناء قيامها بحفر بئر مخالفة وضبط سرقة كهرباء من أحد الخطوط المجاورة للموقع حيث تم التنسيق مع شركة الكهرباء بهذا الشأن.



من ناحية أخرى ضبطت الكوادر الفنية في مديرية الأحواض بئر مخالفة في منطقة حوض الجيزة جنوب عمان حيث يتم ضخ المياه لتزويد مزارع هناك، وكذلك تم ضبط بئر مخالفة أخرى في حوض الكرك/ منطقة الحسا لتزويد مزارع حيث تم ردم الآبار المخالفة وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.



وأكدت وزارة المياه أن حملتها مستمرة لرصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه ومحاسبة المسؤولين عنها في مختلف مناطق المملكة، داعية المواطنين في جميع المناطق الى الإسراع بالإبلاغ عن أي شبهة حول ذلك.