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الإثنين، 21-08-2023 02:25 م

سلطة المياه: 15 تشرين الأول القادم آخر مهلة للنظر بطلبات حفر الآبار

بئر


الوكيل الإخباري - حددت وزارة المياه والري/ سلطة المياه تاريخ 15 تشرين الأول القادم كمهلة نهائية للنظر بطلبات حفر الآبار الإنتاجية والصناعية والسياحية المقدمة سابقا لسلطة المياه.اضافة اعلان


وبينت السلطة ان مجلس إدارة سلطة المياه قرر بتاريخ 17/8/2023 تحديد يوم 15/10/2023 كموعد نهائي للنظر بطلبات حفر الابار الإنتاجية والصناعية والسياحية المقدمة سابقا، حيث يعتبر كل من تخلف عن مراجعة سلطة المياه لتفعيل طلبه بحفر بئر انتاجي او صناعي او سياحي ملغيا بعد هذا التاريخ .

وبينت سلطة المياه انه سيتم اتلاف الطلب ومرفقاته بعد 15/10/2023 ولا يحق لصاحب الطلب الملغي مطالبة سلطة المياه بأي مطالبة قانونية او مالية، وفي حال الرغبة بالحصول على رخصة بئر جديد يجب ان يتم تقديم طلب جديد وحسب الأصول .

ويذكر انه بتاريخ 2/8/2023 صدرت تعليمات حفر الآبار الصناعية والإنتاجية والسياحية بموجب قرار مجلس الوزارة.

 




 

 


 

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