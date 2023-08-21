2838 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2838 طنا، منها 1782 طن خضار، و916 طن فواكه، و140 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، البصل الناشف بين 15و30، والبطاطا بين 30 و50، والبندورة بين 15 و30، والجزر بين 40 و60، والخيار بين 20 و30، والزهرة بين 20 و40، والليمون بين 60 و90، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.