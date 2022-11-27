الأحد 27-11-2022
الوكيل الاخباري

حماية المستهلك: تظليل وغش وخداع في الجمعة البيضاء

انخفاض أسعار تذاكر الطيران في روسيا

ضبط ١٠ آلاف حبة كبتاجون وكيلو غرام من الكريستال المخدر على حدود جابر

روسيا تختبر سفينة حربية مجهزة بصواريخ كاليبر

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب جزر الكوريل دون أن يتسبب في خسائر

المناصير تنفي صحة إعلانات حول توزيع هدايا وجوائز

130 مليون دولار من البنك الأوروبي لإنشاء مجلس أعلى للأمن الغذائي في الأردن

وظائف شاغرة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية - رابط التقديم

التعليم العالي: اعلان نقاط طلبات المنح والقروض الجامعية الاسبوع القادم

وفاة واصابتان بـ 3 حوادث دهس منفصلة خلال عطلة نهاية الاسبوع

الأحد، 27-11-2022 10:56 ص

ضبط ١٠ آلاف حبة كبتاجون وكيلو غرام من الكريستال المخدر على حدود جابر

WhatsApp Image 2022-11-27 at 10.56.12 AM


الوكيل الإخباري - صرح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية بأن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك حدود جابر وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ضبطت ١٠ آلاف حبة كبتاجون وكيلو غرام من مادة الكريستال المخدر.

اضافة اعلان


وفي التفاصيل أوضح الناطق الإعلامي بأن شاحنة فارغة قادمة من سوريا وتحمل لوحة عربية ويقودها سائق أيضا من جنسية عربية وصلت حدود جابر وبتفتيش الشاحنة عثر داخل غرفة السائق على كروزين دخان تم إخفائهم بطريقة سرية تم تفقد ما بداخلهم ليتم العثور على الحبوب والمواد المخدرة بداخلهم.


وأضاف الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك أنه جرى تسليم المضبوطات إلى الأجهزة الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موضحا أن كوادر الجمارك الأردنية تعمل على الدوام جنباً إلى جنب مع كافة الأجهزة الأمنية على الحدود لحماية الاقتصاد الوطني والمواطنين من كافة أشكال التهريب وخصوصا المخدرات لما لها من تأثير مباشر على صحة وعقل الإنسان وبحاجة إلى جهود وطنية مشتركة.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2881dd2c-ee98-44a9-a8c8-26477eae00b9

حماية المستهلك: تظليل وغش وخداع في الجمعة البيضاء

لالالالالا

العقبة: ورشة لتقييم الأثر البيئي لمشروع مستودع البوتاس الأحمر

ااااااا

انطلاق مهرجان القراءة للجميع في دورته الـ 16 في جرش

24068609_1705815769442793_7307266154057519899_o

المناصير تنفي صحة إعلانات حول توزيع هدايا وجوائز

458561

130 مليون دولار من البنك الأوروبي لإنشاء مجلس أعلى للأمن الغذائي في الأردن

628b689c64fa0

وظائف شاغرة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية - رابط التقديم

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-11-23 at 11.20.20 AM

الجمارك تحبط تهريب نكهات وسجائر إلكترونية

635d2ac491197

نسبة الاقتراع في انتخابات غرف الصناعة نحو 73%

غرفة صناعة إربد- (أرشيفية)

%97 نسبة الاقتراع لانتخابات صناعة إربد

174118_12_1644742038

تعرّف على عقوبة 9 أشخاص أدخلوا "الشماريخ" لمباراة الفيصلي والوحدات

d6f2dac1-whatsapp-image-2022-06-19-at-2.17.11-pm

عبابنة: اتحاد الصيادلة العرب يقرر تفعيل البورد الصيدلاني العربي

635d1d0a17442

كشف موعد إعلان النتائج الأولية لانتخابات غرف الصناعة