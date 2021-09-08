الوكيل الإخباري - قال مدير شركة "مياهنا" في الزرقاء يوسف العيطان، إنه تم ضبط 150 استخداما غير مشروع للمياه في الزرقاء، تعادل 120 ألف متر مكعب من المياه، و بقيمة مالية تقدر بنحو ربع مليون دينار أردني، إذ تعتبر فاقدا اداريا.

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وبين العيطان، في تصريحات صحفية، أنه تم تخفيض نسبة الفاقد من المياه هذا العام في الزرقاء، من خلال ضبط الاستخدامات غير المشروعة لخطوط المياه، وتنفيذ حملات أمنية وادارية مع وجود ضابطة عدلية.



وحول الفاقد الفني "الخطوط الناقلة والشبكات"، قال العيطان إنه يتم تنفيذ خط ناقل رئيسي جديد من محطة خو الرئيسية الى منطقة عوجان في الزرقاء، وبمسافة تقارب 14 كيلو مترا، الأمر الذي سيخفف من نسبة فاقد المياه الفني من الخط القديم المستهلك وغير المؤهل، متوقعا الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي.



وأضاف أن ادارة شركة "مياهنا" في الزرقاء اعتمدت على خطة طارئة وأخرى قصيرة المدى لتفادي مشكلة صيف العام الحالي وتدني نسبة الهطول المطري، لافتا الى ان الخطة الطارئة اعتمدت على حفر 4 آبار حكومية بما يوازي 400 متر مكعب من المياه في الساعة، حيث تم الانتهاء من حفرها وتشغيلها تدريجيا، إضافة إلى شراء مياه من خلال استئجار آبار خاصة بما يقارب 800 متر مكعب من المياه في الساعة.



وأوضح أن ذلك أدى الى تخفيف آثار قصر الموسم المطري ودخول الموسم الصيفي وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على المياه خلال السنة الحالية.

وفيما يتعلق بالخطة قصيرة المدى، التي يتم تنفيذها لتأمين مصادر مياه جديدة لمحافظة الزرقاء استعدادا لصيف العام القادم 2022، أشار العيطان الى أنه تم طرح عطاء لحفر 4 آبار حكومية جديدة في منطقة الحلابات وبما يقارب 400 متر مكعب من المياه في الساعة، اذ سيتم حفرها وتشغيلها قبل حلول صيف العام المقبل.

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