ضبط 1627 متسولًا خلال رمضان وعطلة العيد

الوكيل الاخباري - ضبطت كوادر وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية، 1627 متسولا من البالغين والأحداث في مختلف أنحاء المملكة، خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.



وقال مدير مديرة مكافحة التسول في الوزارة ماهر كلوب، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إنه جرى ضبط 1306متسولين في شهر رمضان المبارك خلال 334 حملة، فيما تم ضبط 321 متسولًا خلال عطلة عيد الفطر ضمن 166 حملة.



وأضاف كلوب، ان عدد المضبوطين بلغ 569 من البالغين الذكور، و365 من الإناث، فيما تم ضبط 469 حدثا من الذكور و224 من الإناث.

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