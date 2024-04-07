ضبط 3 استعمالات غير مشروعة للمياه وتحرير 19 مخالفة هدر في الزرقاء

الوكيل الإخباري - حررت شركة مياه الأردن "مياهنا"، 19 مخالفة هدر مياه وضبط 3 استعمالات غير مشروعة للمياه في الوسط التجاري بمحافظة الزرقاء.

اضافة اعلان

وقالت وزارة المياه والري في بيان اليوم الأحد، إنه سيتم متابعة المناطق والتأكد من تصويب الأوضاع وإعادة صيانة المرافق المائية والخزانات ووقف الهدر من خزانات المياه الخاصة بهم.

وأضافت أن الحملة تأتي استعدادا لمواجهة متطلبات فصل الصيف، مؤكدة أن الحملة ستتواصل في معظم مناطق الزرقاء، وسيتم التركيز على العقارات التي تتسبب بهدر كميات كبيرة من المياه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها خاصة خلال عطلة عيد الفطر السعيد.



وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تعتمد على إجراءات عديدة قبل الوصول إلى فصل اشتراك المياه للمخالفين المتسببين بهدر المياه ابتداءً من مراقبة الأبنية التي تنساب منها المياه في الشوارع كملاحظة أولية خلال فترة دور توزيع المياه، ومن ثم الصعود إلى أسطح تلك البنايات وتفقد الخزانات، وأخذ ملاحظات الخزانات التي تعاني من مشاكل تسبب هدراً للمياه والأسباب، مبينا أنه سيتم فصل الاشتراكات للمخالفات المكررة بسبب وجود هدر للمياه داخل العقار.



ودعت الى تجنب مثل هذه السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها البعض في عدد من المناطق حيث سيتم تطبيق التعليمات بحق كل من يهدر المياه، واتباع خطوات متتالية تكفل عدم تكرارها استنادا لأحكام تعديلات قانون سلطة المياه المتضمن تغليظ العقوبات على كل من يهدر المياه كونها مخالفة يعاقب عليها القانون.



وبيّنت أن الهدف من الحملة ليس فصل المياه بقدر ما هو الحفاظ على المياه من الهدر وتوفير اكبر قدر ممكن من المياه ، وبما ينعكس إيجابيا لمصلحة المواطن، كانخفاض قيمة فاتورة المياه وتجنب حدوث مكرهة صحية أسفل العمارة وعدم الإضرار بالأبنية على المدى البعيد.