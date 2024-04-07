الأحد 07-04-2024
الوكيل الاخباري
 

القسام: الاحتلال يفاجأ بمقاومة عنيفة في كل مرة يعود لمناطق أنهى عملياته فيها

المركزي يطرح سندات خزينة بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار

بعد أكبر ارتفاع .. كم بلغ سعر ليرة لذهب في الأردن اليوم؟

ضبط 3 استعمالات غير مشروعة للمياه وتحرير 19 مخالفة هدر في الزرقاء

تدهور مركبة قرب دوار الداخلية والسير تحذر السائقين

بلدية اربد تعلن عن إغلاق أبواب السوق المركزي بهذا الموعد

الخصاونة لنظيره الفلسطيني: الانتقال إلى أفق سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

متحدث عسكري إسرائيلي: الجيش سحب معظم قواته من جنوب غزة

شهداء ومصابون في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة

مفتي القدس: صلاة عيد الفطر الساعة 5:50 دقيقة صباحا

الأحد، 07-04-2024 01:46 م

ضبط 3 استعمالات غير مشروعة للمياه وتحرير 19 مخالفة هدر في الزرقاء

WhatsApp Image 2024-04-07 at 1.42.51 PM


الوكيل الإخباري - حررت شركة مياه الأردن "مياهنا"، 19 مخالفة هدر مياه وضبط 3 استعمالات غير مشروعة للمياه في الوسط التجاري بمحافظة الزرقاء.

اضافة اعلان

 

وقالت وزارة المياه والري في بيان اليوم الأحد، إنه سيتم متابعة المناطق والتأكد من تصويب الأوضاع وإعادة صيانة المرافق المائية والخزانات ووقف الهدر من خزانات المياه الخاصة بهم.

 

وأضافت أن الحملة تأتي استعدادا لمواجهة متطلبات فصل الصيف، مؤكدة أن الحملة ستتواصل في معظم مناطق الزرقاء، وسيتم التركيز على العقارات التي تتسبب بهدر كميات كبيرة من المياه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها خاصة خلال عطلة عيد الفطر السعيد. 


وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تعتمد على إجراءات عديدة قبل الوصول إلى فصل اشتراك المياه للمخالفين المتسببين بهدر المياه ابتداءً من مراقبة الأبنية التي تنساب منها المياه في الشوارع كملاحظة أولية خلال فترة دور توزيع المياه، ومن ثم الصعود إلى أسطح تلك البنايات وتفقد الخزانات، وأخذ ملاحظات الخزانات التي تعاني من مشاكل تسبب هدراً للمياه والأسباب، مبينا أنه سيتم فصل الاشتراكات للمخالفات المكررة بسبب وجود هدر للمياه داخل العقار.


ودعت الى تجنب مثل هذه السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها البعض في عدد من المناطق حيث سيتم تطبيق التعليمات بحق كل من يهدر المياه، واتباع خطوات متتالية تكفل عدم تكرارها استنادا لأحكام تعديلات قانون سلطة المياه المتضمن تغليظ العقوبات على كل من يهدر المياه كونها مخالفة يعاقب عليها القانون.


وبيّنت أن الهدف من الحملة ليس فصل المياه بقدر ما هو الحفاظ على المياه من الهدر وتوفير اكبر قدر ممكن من المياه ، وبما ينعكس إيجابيا لمصلحة المواطن، كانخفاض قيمة فاتورة المياه وتجنب حدوث مكرهة صحية أسفل العمارة وعدم الإضرار بالأبنية على المدى البعيد.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202431302604460485

المركزي يطرح سندات خزينة بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار

a78ec2aff60f799a8bbf5cef29654e3a

تدهور مركبة قرب دوار الداخلية والسير تحذر السائقين

file

بلدية اربد تعلن عن إغلاق أبواب السوق المركزي بهذا الموعد

GKjcLthXsAAupIQ

الخصاونة لنظيره الفلسطيني: الانتقال إلى أفق سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

434059888_726690949638142_1711125373674408778_n

التعامل مع 1126 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

85580

النيابة العامة: الإفراج عن 8 آلاف و454 نزيلا بالعفو العام

أخبار متعلقة
1711460401870

الخلايلة يفتتح مسجد اليسرى في قضاء الظليل بالزرقاء

1709984710750

بلدية الطفيلة الكبرى تباشر بإجراءات مشروعات برنامج دعم البلديات

1709981977401

"سفيرتان ليوم واحد" تشاركان بأنشطة السفارة البريطانية في عمان

1709930880241

الخارجية تستذكر دور الدبلوماسيات الأردنيات وموظفات الوزارة

1709922120699

شباب الزرقاء تنظم حوارية بعنوان "إنجازات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال ربع قرن"

1000436696

حزب تيار الإتحاد الوطني يخطو بقوة في لقاء جماهيري غير مسبوق يعيد رسم خارطة السياسة الأردنية من جبل التاج