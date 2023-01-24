ضبط 6 اعتداءات كبيرة على خطوط مياه في الشونة الجنوبية

الوكيل الإخباري - نفذت أجهزة وطواقم وزارة المياه والري/ سلطة المياه – وحدة الرقابة الداخلية بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى سلطة المياه وكوادر إدارة مياه الشونة الجنوبية حملة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبإسناد من مديرية الأمن العام تمكنت من خلالها ضبط 6 اعتداءات على الخطوط المزودة لمناطق الشونة الجنوبية تمثلت بسحب خطوط لتزويد مزارع و16 شقة فندقية ومحطة غسيل سيارات وبيع صهاريج بطريقة غير قانونية ومخالفة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب بكميات كبيرة.

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وقالت الوزارة إنه تم فصل الاعتداءات على الخطوط على خطوط المياه الرئيسية وعددها 3 خطوط وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكدت أن الحملة مستمرة لتشمل معظم المناطق، مثمنة تعاون وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والأجهزة الأمنية والمواطنين في التصدي لمثل هذه الاعتداءات.