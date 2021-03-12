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الجمعة، 12-03-2021 04:41 م

ضبط 650 الف حبة مخدرة لحظة دخولها الى المملكة - صورة

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وردت معلومات للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول نية مجموعة من الاشخاص المهربين بادخال كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر احد المعابر الحدودية بعد اخفائها داخل حجر البناء من اجل اعادة تهريبها مرة اخرى لاحدى دول الجوار حيث جرى على الفور التنسيق مع الاجهزة الامنية والجمركية داخل المعبر الحدودي لضبط مركبة الشحن فور وصولها .

واضاف الناطق الاعلامي انه وفور محاولة المركبة المشتبه بها التي تحمل لوحة ارقام عربية الدخول للمملكة جرى ضبطها وكانت محملة بحجارة للبناء وبتفتيشها بشكل دقيق عُثر على 650 الف حبة مخدرة أُخفيت بشكل سري داخل ألواح الحجارة وما زال التحقيق جارياً.

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