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الخميس، 25-01-2024 09:01 ص

ضبط 698 متسولاً ومتسولة خلال شهر كانون الأول

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الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، تقريرها عن شهر كانون الأول الماضي، والذي يرصد أبرز الخدمات التي قدمتها، وإجراءاتها وزياراتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة.اضافة اعلان


وبحسب التقرير، قدمت الوزارة المساعدات النقدية والعينية لـ 10017 أسرة، فيما أجرت أقسام المديريات التابعة لها في المحافظات والألوية 796 زيارة، واستقبلت 8471 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و189 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 65 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة.

ووفق التقرير رخصت الوزارة 98 حضانات، فيما وجهت عقوبة الإنذار لحضانة واحدة بهدف تصويب أوضاعها وتحسين الخدمات النهارية للأطفال.

كما ألحقت الوزارة 6 مسنين بدور كبار السن، و28 أطفال في دور رعاية الأطفال الايوائية، فيما استقبلت 4 طلبات لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن.

وبحسب التقرير استقبلت الوزارة، 85 طلباً لشراء مساكن، و16 طلبًا لاستقبال صيانة مساكن أسر فقيرة، و1623 معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل.

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، جرى تسجيل 15 جمعية، وانضمت 8 جمعيات لعضوية الاتحاد، وتم تشكيل 19 هيئة إدارية مؤقتة لإدارتها، وأنهت 6 هيئات مؤقتة أعمالها بالجمعيات، وتم إجراء 11 دراسة للأسر المنتجة، واستقبلت 12 طلبًا لمنح تمويل مشاريع تنموية للجمعيات، و53 طلباً من جمعيات للحصول على دعم.

وبحسب تقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة 731 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة 1914 أسرة، بينما وصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج معونات التأهيل الجسماني 87 أسرة، فيما استفاد من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة 64 شخص.

وتلقى مركز الدعم والمساندة لدى الصندوق 8011 اتصالًا وشكوى في حين بلغت نسبة الاستجابة 91%، كما بلغ عدد تحويلات المعونة المالية الشهرية المتكررة والمؤقتة لـ 34629 أسرة، والمعونة المالية الشهرية (المعونة التكميلية) لـ 16190 أسرة.

وأجرت مديرية مكافحة التسول 320 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 698 متسولًا ومتسولة.

 




 

 


 

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