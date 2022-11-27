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الأحد، 27-11-2022 12:56 م

طالب يعتدي على مدير مدرسة بـ "جنزير" في عجلون

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الوكيل الإخباري - 
أكد مدير تربية عجلون الدكتور فيصل الهواري تعرض أحد مدراء المدارس الحكومية في المحافظة يوم الخميس الماضي لاعتداء بـ "جنزير" من قبل طالب في الصف الأول ثانوي.اضافة اعلان


وأضاف الهواري لـ "الوكيل الإخباري" أنه تم تحويل الطالب للجهات الأمنية واتخاذ التعليمات والإجراءات بحق الطالب وفق مجلس ضبط الطلبة .

ونوه أن الحالة الصحية لمدير المدرسة جيدة وتم نقله إلى المستشفى فور الإصابة مشيراً أن الاعتداء أدى إلى كسر في يده .

وكان المدير قد تعرض للاعتداء وفق مصدر إثر قرار بنقل الطالب تأديبياً لمخالفته الأنظمة والتعليمات.

 




 

 


 

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