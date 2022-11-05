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السبت، 05-11-2022 04:59 م

طبيبة أردنية تُحذر أولياء الأمور - صورة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت أخصائية الصدرية وحساسية الأطفال، الدكتورة رشا منير قاقيش ، تحذيراً عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك الى اولياء الامور في الاردن .

وقالت قاقيش وفق رصد موقع الوكيل الاخباري اليوم السبت : "شعرة من رأس الأم ممكن تعمل مصيبة.. الحمد الله لحقنا طفل بالوقت الصح لكن كان ممكن يتحول لكارثة تؤدي لبتر الأصبع" في إشارة منها إلى التفاف شعرة على أصبع قدم طفل.

وأوصت قاقيش، "بعد كل غيار دايما يجب تفقد البيبي.. الشعرة ممكن تلف عأصابعه بالحمام او بأي وقت".

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