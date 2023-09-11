طبيب أردني يحصل على أعلى درجات امتحان المزاولة الأميركي

الوكيل الاخباري - حصل الطبيب الأردني نايف هاشم الغنميين، على أعلى الدرجات على المستوى العالمي في امتحان مزاولة مهنة الطب بالولايات المتحدة الأميركية.



واجتاز الغنميين امتحان (معادلة الشهادة الأميركية step 2 ) المخصص لمزاولة مهنة الطب والإقامة في الولايات المتحدة بعلامة تقدر بـ 276، وهي تعد من أعلى العلامات التي حصل عليها المتقدمون الأطباء من جميع دول العالم، ممن تنافسوا للحصول على القبولات.

اضافة اعلان

وقال الطبيب الغنميين المقيم الباطني في مركز الحسين للسرطان، إن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتقدم للطب الأردني في جميع التخصصات، والمستوى الأكاديمي للجامعات الأردنية، لاسيما في كليات الطب.