طبيب أردني يمثّل الأردن في واشنطن

الوكيل الاخباري - مثّل اختصاصي جراحة الأعصاب الدكتور أنس حميدي في مستشفيات البشير، الأردن في Board of directeros ليصبح عضواً في مجلس إدارة الجمعية الشرق الأوسطية للجراحة المصوبة و الجراحة الوظيفية.

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و تضم الجمعية نخبة من جرّاحي الأعصاب في المنطقة و الوطن العربي و هي منبثقة عن الجمعية العالمية للجراحة المصوبة و الجراحة الوظيفية.



وشارك الدكتور حميدي قبل شهر في مؤتمر الجمعية الأمريكية للجراحة العصبية للأطفال في العاصمة الامريكية واشنطن.



وتحدث الدكتور حميدي عن التجربة الأردنية في انشاء برنامج وطني لعلاج مرضى الشلل الدماغي و كيفية الاستفادة من التجربة في جعلها نموذج دولي.