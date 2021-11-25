طبيب أردني يوضح بشأن المتحورات المثيرة للقلق

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



اكد أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي أن متحور كورونا الجديد والذي أطلق عليه اسم "بوتسوانا" غير مثير للقلق.

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وسمي المتحور الجديد نسبة إلى جمهورية بوتسوانا التي تقع جنوبي القارة الإفريقية .



وأوضح بلعاوي في حديث لـ " الوكيل الإخباري" اليوم الخميس أن المتحورات التي يتم وصفها بالمثيرة للقلق من شروطها أن تكون قادرة على تفادي المناعة لدى الجسم وسريعة الانتشار الأمر الذي لا ينطبق على المتحور الجديد .



ونوه أن متحور دلتا هو السائد في العالم حالياً حيث يوجد 45 نوعا منه.



وكان علماء حذروا من متحور جديد من فيروس كورونا بسبب وجود عدد هائل من الطفرات فيه، ما يجعله تهديدا كبيرا على الصحة العامة.



وذكرت وسائل اعلام عالمية، أن العلماء أطلقوا اسم "بوتسوانا" أو "بي.1. 1529"على المتحور الجديد .

