بلعاوي يتوقع تأخر وصول دواء فايزر الجديد إلى الاردن

الوكيل الإخباري - خاص- أوضح عضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي أنه بعد إعلان فايزر عن دوائها الجديد المضاد لفيروس كورونا أصبح لدينا 4 أدوية مضادة للفايروسات تعطى لمصابي كورونا.

اضافة اعلان



وقال البلعاوي اليوم السبت في حديث خاص لـ "الوكيل الإخباري" إن الأدوية الثلاثة السابقة هيremdesivir الأمريكي، favipiravir الياباني، molnupiravir لشركة ميرك وجميعها أثبتت فعاليات بنسب متفاوتة.



والدواء الرابع الذي أعلنت عنه شركة فايزر في الأمس فهو Paxlovid وهو أكثر الأدوية فعالية حسب الدراسات التي أجرتها الشركة فهو قادر على تقليل دخول المرضى إلى المستشفيات وتقليل عدد الوفيات الناتج عن فيروس كورونا بنسبة 89%.



ورجح بلعاوي أن يتأخر وصول هذا الدواء إلى الأردن لأن فايزر ستقدم طلبها لمؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية للموافقة عليه في نهاية شهر تشرين الثاني\نوفمبر الحالي وبعدها ستبدأ بالتصنيع فضلا عن أن بعض الدول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا حجزت بالفعل كميات من هذا الدواء قبل تصنعه فإجراءات جلب هذا الدواء إلى الأردن ستمتد حتما إلى السنة المقبلة.



وكانت شركة "فايزر" أعلنت الجمعة أن الاختبارات السريرية التي أجريت لأول حبّة من نوعها أنتجتها لعلاج مرضى كوفيد-19 تظهر أنها عالية الفعالية، وهو ما اعتبره الرئيس الأميركي جو بايدن خبرا سارا من شأنه التقليل من خطر دخول المستشفى أو الموت.



وأوضح بلعاوي طريقة عمل هذا الدواء بأنه يثبط الإنزيم protease inhibitor الذي يساعد فيروس كورونا على التكاثر وبالتالي يمنعه من التكاثر ما يؤدي إلى تخفيض حدة أعراض الفيروس التي قد تظهر على المريض، بالإضافة إلى تقليل فترة التعافي من المرض.



وأشار بلعاوي إلى أن هذا الدواء يعطى خلال أول خمس أيام من ظهور الأعراض على المريض، أي قبل تكاثر الفيروس في الجسم، وجرعته عبارة عن 3 حبات مرتين في اليوم، لمدة 5 أيام.



كما يعطى Paxlovid للمصابين بالفيروس وحالتهم خفيفة إلى متوسطة حتى يمنع حالتهم من التدهور إلى مرحلة الشديدة والحرجة وهذا الهدف من تصنيعه.



وأضاف أن الدراسات تشير إلى أنه يفضل إعطاءه للمصابين الذين لديهم إختطارات عالية وهم الذين لديهم أمراض مزمنة أو مصابين بالسرطان أو كبار السن المعرضين إلى تدهور حالتهم الصحية في حال أصيبوا بالفيروس.



وأشار إلى أن هذا الدواء ليس بديلا عن لقاح كورونا فاللقاح وظيفته أن يعزز مناعة الإنسان ويمنعه من الإصابة بالفيروس أما الدواء فهو يعطى بعد الإصابة.