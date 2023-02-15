طبيب أردني يوضح حول مرض نادر يصيب الكلى

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

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أشار استشاري أمراض الباطنية الدكتور فراس الطراونة الى مرض نادر للغاية يصيب الكلى ويدعى " سرطان النخاع الكلوي " Renal Medullary Carcinoma : .



وأوضح الطراونة في حديث لـ " الوكيل الإخباري " أن Renal Medullary Carcinoma " هو من الأورام النادرة جدا التي تصيب الجسم خصيصاً الكلى ويعتبر من أكثرها ضراوة ، حيث قدرت الدراسات ان معظم المصابين لا يعيشون أكثر من 5 شهور .



وأكد ان هذا النوع بشكل خاص يصيب الأشخاص الذين لديهم نوع من اختلالات الدم ما يسمى بـ " الانيميا المنجلية " او فقر الدم المنجلي ، سواء كان المصاب بهذا المرض او ناقل لجين فقر الدم المنجلي ، وانه شائع الحدوث عند ذوي البشرة السوداء وان نقص بروتين SMARCB1 قد يسبب الاصابة اذ يعتبر البروتين الاساسي والمسؤول عن الاصابة بمثل هذه النوع من الأورام .



وحول كيفية تشخيصه أجاب الطراونة ، انه لا يوجد طريقة للتنبؤ او للكشف المسبق عن هذا المرض ولكن الأعراض التقليدية التي تظهر للمصاب هي الم غير مبرر في الخاصرة يتبعه دم أحمر في البول داعياً من يشعر بهذه الاعراض التوجه فوراً الى الطبيب للكشف المسبق والعلاج.



وحول علاج هذا النوع من المرض أكد انه يعتمد على الوقت الذي تم التشخيص فيه ، فاذا اكتشف مبكراً قد يكون استئصاله ناجحاً ، اما اذا كان الورم قد تقدم الى الغدد اللمفاوية او نقل الى اعضاء حيوية كالكبد والطحال فقد تكون فرصة النجاة ضئيلة ويعتمد العلاج على اعطاء العلاجات الكيماوية في الوريد .