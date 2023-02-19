طلبات تنظيم المعارض للقطاعين العام والخاص الكترونيا

الوكيل الاخباري- عممت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الخاصة الراغبة بتنظيم المعارض والمهرجانات والبازارات المحلية والأجنحة الأردنية في المعارض الدولية بتقديم طلباتها وتسلم الموافقات من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

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وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، إن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة تحديث القطاع العام التي تنفذها الحكومة.



وأشارت الى أن على الجهة المنظمة/ الراغبة من القطاعين العام و الخاص تعبئة الطلب وإرفاق الوثائق المطلوبة وإرساله على الرابط:

(https://jedco.gov.jo/ar/pages/programs) حسب التعليمات الجديدة، مبينة انه تم إلغاء الرسوم المالية على تقديم الطلبات بهدف تنشيط صناعة المعارض وتخفيف الإجراءات وبما يتناسب مع رؤية التحديث الاقتصادي.