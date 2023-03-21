الثلاثاء 21-03-2023
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أنشطة وورش متنوعة بمراكز شبابية في إربد
"أوقاف الرصيفة" تعلن خطة عملها خلال رمضان
الصحة تؤكد استمرارها في عمليات زراعة الكلى
طلبة الأردنية يختارون ممثليهم في الأندية
أخبار الشركات
أخبار الشركات
نجاح كبير لمسابقة تويوتا "ارسم سيارة الأحلام" واحتفالية خاصة من "المركزية تويوتا"بالأطفال الفائزين
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ايكيا تسحب لعبة صيد السمك BLÅVINGAD مُتعددة الألوان
كورونا
كورونا
بايدن يوقع قانونا يلزم الاستخبارات الأمريكية بنشر معلوماتها حول منشأ 'كوفيد-19'
اكتشاف خطورة المتغير الجديد للفيروس التاجي المستجد
'كوفيد – 19' يزيد من فرص حدوث جلطات دموية في أوردة المسنين