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الإثنين، 08-01-2024 01:22 م

طلبة في الأردنية يعلقون على ما جاء بامتحان الثقافة الوطنية

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الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

ضجت مواقع التواصل خلال الايام الماضية بالحديث عن اسئلة مبحث الثقافة الوطنية التي تدرس في الجامعة الأردنية بعد انتقاد الطلبة الذين تقدموا للامتحان يوم السبت الماضي من تنافي محتوى الاسئلة مع القيم والعادات الاخلاقية والثقافية والاجتماعية . 

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رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات قال في تصريح لـ "الوكيل الإخباري " أن الجامعة قامت بتشكيل لجنة للتحقيق في حيثيات الموضوع فور ورود الملاحظات وكشفت أن المشكلة تكمن في صياغة الأسئلة وطريقة عرضها وليس بالمنهاج الذي يُدرس . 


واضاف عبيدات أن جميع المباحث تخضع لعملية تدقيق دورية من قبل لجان مختصة ، وان الجامعة ما زالت تعمل على التحقيق فيما يتعلق في اسئلة مبحث الثقاقة الوطنية عدا عن اتخاذها جملة من الاجراءات الرادعة يوم أمس  .


طلاب من الجامعة تقدموا لامتحان الثقافة الوطنية قالو لـ "الوكيل الإخباري" أن المبحث يقسم على 5 وحدات ويتناول موضوعات ثقافة الأردن والمراة والشباب والتحديات التي تواجههما وشخصيات قيادية بارزة وسير حياتها بطريقة علمية بحتة وهو متطلب جامعي اجباري  ويدرس الكترونياً . 


طالبة من السنة الاولى تدرس تخصص التغذية والحميات ، قالت ان المادة تحتوي موضوعات ثقافية وان الاسئلة لم تستوفِ جميع المادة التي درستها ولم يرد اسئلة حول الكثير من الموضعات الهامة وركزت على موضوعات دون اخرى كـ" العنف والتحرش والابتزاز" وعرضتها بطريق مغايرة لما ورد بالمنهاج .


وهذا ما اكده طالب في السنة الثانية من تخصص الكيمياء حيث قال ان المنهاج يحتوي على الكثير من الموضوعات الهادفة ، وان الاسئلة ركزت على فصلين فقط من المبحث ،  اضافة لورود الكثير من الاسئلة من خارج المنهاج  . 


ودخلت مادة الثقافة الوطنية خطة الجامعة الأردنية قبل ثلاثة سنوات كمتطلب جامعة اجباري وتدرس على شكل 5 وحدات دراسية تحتوي فصول عدة تتناول موضوعات تتعلق بثقافة الأردن وتمكين المرأة والتحديات التي تواجه الشباب وشخصيات سياسية وتربوية وسير حياتهم  . 


وكان قد اتخذ رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات جملة من الاجراءات بحق منسقي وكاتبي الاسئلة منها  إيقاف منسق مادة الثقافة الوطنية وكل المدرسين الذين ساهموا في وضع اسئلة الامتحان الذي اثار الجدل و إنهاء تكليف مدير مكتب متطلبات الجامعة، وإلغاء جميع الأسئلة التي تتنافى مع رسالة الجامعة، ولا تتوافق مع أهداف ونتاجات التعلم المرجوّة من مادة "الثقافة الوطنية"


وكما قرر رئيس الجامعة تشكيل لجنة تحقيق لدراسة حيثيات الموضوع، مع الطلب منها رفع التوصيات في أسرع وقت ممكن.


 




 

 


 

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