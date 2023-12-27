245 ألف دينار قروض مستحقة غير مسددة على طلبة بالجامعة الأردنية

الوكيل الإخباري - كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022 أن رصيد القروض المستحقة غير المسددة على طلبة بالجامعة الأردنية بلغ 245.388 دينار كما هو بتاريخ 2022/3/31.



ووفق التقرير الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، فإنه لم يتم إبراز ما يفيد مطالبة الطلبة المقترضين أو كفلائهم بتسديد القروض بعد ستة أشهر من تاريخ تخرج الطالب خلافا لأحكام المادة (8/أ، ب) من التعليمات التنفيذية لصندوق الطلبة في الجامعة الأردنية.



كما أظهر التقرير أنه لم يتم إبراز ميزانية للصندوق مصادق عليها من قبل مجلس العمداء وتقديم التقرير المالي إلى مجلس العمداء للأعوام (٢٠١٩-٢٠٢١) خلافا لأحكام المادة (7/أ، ب) من النظام.

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