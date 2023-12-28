اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

الوكيل الاخباري - تعلن الجامعة الأردنية عن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس، والتعاقد مع محاضرين متفرغين من حملة الدكتوراه أو ما يعادلها في كليتي الطب وطب الأسنان،على أن يكون المتقدم حاصلاً على جميع شهاداته الجامعية بالدراسة المنتظمة ومن جامعات تعترف بها الجامعة الأردنية.

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وتعلن الجامعة الأردنية حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس، والتعاقد مع محاضرين متفرغين من حملة الدكتوراه أو الماجستير على أن يكون المتقدم حاصلاً على جميع شهاداته الجامعية بالدراسة المنتظمة ومن جامعات تعترف بها الجامعة الأردنية.