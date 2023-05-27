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السبت، 27-05-2023 03:03 م

عاصفة رملية تضرب منطقة مطار الملكة علياء

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

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أكدت ادارة الارصاد الجوية إن عاصفة رملية ضربت منطقة مطار الملكة علياء اليوم السبت .

وقالت الأرصاد الجوية لـ "الوكيل الإخباري" إن العاصفة الرملية أدت إلى انعدام مدى الرؤية الافقية وأن سرعة الرياح أكثر من 80 كيلو متر في الساعة.

وتوقعت استمرار تأثير العاصفة الرملية في منطقة مطار الملكة علياء لساعات قادمة.

وتأثرت المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي اليوم السبت ، حيث  طرأ إرتفاع ملموس على درجات الحرارة ،  والأجواء مغبرة بوجه عام، وتكون حارة نسبيا الى حارة في اغلب مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية،

 




 

 


 

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