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الإثنين، 08-05-2023 11:23 ص

الأرصاد تعقد دورة تدريبية متخصصة في الرصد الجوي

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الوكيل الاخباري - عقد مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية التابع لإدارة الأرصاد الجوية في وزارة النقل الدورة التدريبية الـ 44 في الرصد الجوي لموظفين من إدارة الأرصاد الجوية.

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وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب خلال فعاليات افتتاح الدورة إن دورة الرصد الجوي تستمر لثلاثة اشهر يشارك فيها مجموعة من  الموظفين  الجدد بهدف تأهيلهم علمياً وعملياً وتمكينهم من العمل في محطات الرصد الجوي التابعة لإدارة الأرصاد الجوية / وزارة النقل في مختلف المطارات المدنية والعسكرية وباقي المحطات المنتشرة في كافة محافظات المملكة.


 ويشارك في الدورة ايضا موظفين من مديرية المناخ بهدف تأهيليهم واطلاعهم على آخر الإجراءات في عمليات الرصد الجوي وتشفير البيانات المناخية .


وأشار آل خطاب الى ان مركز التدريب تأسس عام 1972 ويهدف الى تعليم وتدريب وتأهيل الموظفين والأفراد الحكوميين وغير الحكوميين الاردنيين وغير الاردنيين على اعمال الرصد والتنبؤات الجوية والتغيرات المناخية ، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالرصد والتنبؤات الجوية والمناخ .

 


 




 

 


 

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