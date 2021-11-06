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السبت، 06-11-2021 03:22 م

عاملوا أونروا: بداية التصعيد ضد إدارة الوكالة الاثنين المقبل

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الوكيل الاخباري- يبدأ العاملون في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الاثنين المقبل التصعيد ضد إدارة الوكالة لرفضها الاستجابة لمطالبهم.اضافة اعلان


وقال رئيس اتحاد العاملين في "أونروا" بالأردن رياض زيغان، السبت، إنّ التصعيد الأول سيكون اعتصاما لمدة ساعة في مناطق العمليات جميعها.

وأضاف زيغان، أن التصعيد في الأردن من الساعة 10 صباحا لمدة ساعة أمام جميع المواقع منها مكتب الإقليم.

وأوضح، أنه سيتم تأخير دوام طلاب المدارس والكليات لمدة ساعة حتى لا يكون هناك تجمع بالساحات لعدم مخالفة البروتوكول الصحي.

وأشار، إلى أن التصريحات التي أدلى بها المفوض العام، "زادت الرعب والخوف في صفوف اللاجئين والموظفين على حد سواء".

وتابع: "نحن الآن أمام طريق مسدود مع إدارة الوكالة، لم يتم فتح باب الحوار من قبل الإدارة مع اتحادات العاملين".

تواجه (أونروا)، "تهديدا وجوديا" وهي المفوضة بتقديم المساعدة والحماية لنحو 5.7 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لديها، في ظل معاناتها من عجز مالي متكرر وصل حاليا لأكثر من 100 مليون دولار.

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