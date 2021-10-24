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الأحد، 24-10-2021 02:03 م

الاردن يحذر الاحتلال الاسرائيلي من بناء وحدات استيطانية جديدة في فلسطين

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الوكيل الاخباري– حذّرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من إقدام السلطات الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكَد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول أن المضي قُدماً بالمصادقة على تنفيذ خطة لبناء ٣٠٠٠ وحدة استيطانية جديدة خطوة مرفوضة ومدانة وتمثل خرقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مُشدداً على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء بناء المستوطنات أو توسعتها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، هي سياسة لاشرعية ولاقانونية تقوّض جهود التهدئة وفرص حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل.

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