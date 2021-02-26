عبيدات : سيناريو فرض حظر شامل لمدّة 3 أسابيع كان مطروحا

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الصحة نذير عبيدات ان سيناريو الحظر الطويل (أسبوعين - ثلاثة أسابيع) كان مطروحا على الطاولة، لكن كلفته الاقتصادية كبيرة جدا وكان هناك تخوّف من عودة انتشار أكثر شراسة بعد انتهاء الحظر الطويل.وفيما يتعلق بخيار عزل مناطق انتشار الفيروس، أشار الوزير في مقابلة عبر شاشة التلفزيون الأردني إلى أن هناك نقاط ضعف عديدة منعت اللجوء إليه، وعلى رأسها خروج بعض قاطني تلك المناطق إلى أماكن أخرى.وأكد وجود عدة خيارات اضافية يمكن التفكير فيها إذا ما ارتفع عدد الاصابات، مثل زيادة ساعات الحظر الليلي، معبّرا عن أمله في عدم اللجوء إلى اغلاق قطاعات جديدة.وأشار إلى أن العودة إلى التعليم الوجاهي في المدارس لم تكن السبب المهم في زيادة عدد الاصابات، بل إن السلالة الجديدة هي العامل الأهم، لافتا إلى التوافق على تعليق العودة الى التعليم الوجاهي، واستمرار مراقبة الوضع الوبائي.وقال عبيدات: إن قدرات المستشفيات عامل مهم لاتخاذ القرار، لكن نسبة الاشغال 28% لغرف العناية الحثيثة و25% للغرف العادية، وهذا وضع مريح نسبيا مقارنة بعدد الحالات المسجّلة.