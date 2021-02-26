السبت 27-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الحكومة الفرنسية تدرس إغلاق باريس 3 أسابيع

الخارجية السعودية: نرفض ما ورد في التقرير الأميركي بشأن مقتل خاشقجي

فرق الانقاذ تنقذ المواطن الذي سقط من اعلى مقطع صخري

عبيدات : سيناريو فرض حظر شامل لمدّة 3 أسابيع كان مطروحا

الولايات المتحدة تفرض قيودا على منح تأشيرات لـ 76 سعوديا

قرار من ادارة الازمات بالسماح لهذه الفئات بالحركة بعد العاشرة ليلاً

الارصاد تحذر من طقس السبت

الصحة البريطانية: إنخفاض الإصابات وارتفاع الوفيات بكورونا

الإمارات: 16 وفاة و3498 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الكندية توافق بصورة نهائية على لقاح أسترازينيكا للتطعيم ضد كورونا

الجمعة، 26-02-2021 11:13 م

عبيدات : سيناريو فرض حظر شامل لمدّة 3 أسابيع كان مطروحا

66


الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة نذير عبيدات ان سيناريو الحظر الطويل (أسبوعين - ثلاثة أسابيع) كان مطروحا على الطاولة، لكن كلفته الاقتصادية كبيرة جدا وكان هناك تخوّف من عودة انتشار أكثر شراسة بعد انتهاء الحظر الطويل.
اضافة اعلان

وفيما يتعلق بخيار عزل مناطق انتشار الفيروس، أشار الوزير  في مقابلة عبر شاشة التلفزيون الأردني إلى أن هناك نقاط ضعف عديدة منعت اللجوء إليه، وعلى رأسها خروج بعض قاطني تلك المناطق إلى أماكن أخرى.

وأكد وجود عدة خيارات اضافية يمكن التفكير فيها إذا ما ارتفع عدد الاصابات، مثل زيادة ساعات الحظر الليلي، معبّرا عن أمله في عدم اللجوء إلى اغلاق قطاعات جديدة.

وأشار إلى أن العودة إلى التعليم الوجاهي في المدارس لم تكن السبب المهم في زيادة عدد الاصابات، بل إن السلالة الجديدة هي العامل الأهم، لافتا إلى التوافق على تعليق العودة الى التعليم الوجاهي، واستمرار مراقبة الوضع الوبائي.

وقال عبيدات: إن قدرات المستشفيات عامل مهم لاتخاذ القرار، لكن نسبة الاشغال 28% لغرف العناية الحثيثة و25% للغرف العادية، وهذا وضع مريح نسبيا مقارنة بعدد الحالات المسجّلة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202126135718335918427

فرق الانقاذ تنقذ المواطن الذي سقط من اعلى مقطع صخري

88

قرار من ادارة الازمات بالسماح لهذه الفئات بالحركة بعد العاشرة ليلاً

2202120231027658231180

الشرطة والدفاع المدني ينفذان عملية لإنقاذ شخص سقط في مقطع صخري

2

العمل داخل المصانع خلال الحظر غير مخالف

1120202221058176358412

العوايشة يحذر المواطنين من عقوبة جديدة بعد صدور أمر الدفاع 26

22021151702748428727

حقيقة صرف 100 دينار لكل مواطن يملك دفتر عائلة بالاردن

أخبار متعلقة
22021520579878546136

عبيدات يكشف عن اجراءات حكومية خلال الأيام القادمة

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

الحكومة تبحث في الوضع الوبائي الراهن

220214115559850634123

عبيدات : إذا لم تكن النتائج كما نرجو سنعود إلى إغلاق المدارس

220212102929395893912

وزير الصحة : سنعيد النظر بالوضع الوبائي خلال الأسبوعين المقبلين

220214162222776424520

وزير الصحة : فحوصات ميدانية لطلبة المدارس

1202127205332700196319

عبيدات : وزارة الصحة لن توصي بالإغلاقات الكاملة