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الأحد، 08-10-2023 06:37 م

عبيدات يطمئن على الطلبة المصابين أمام بوابة الجامعة

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الوكيل الاخباري - زار رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات الطلبة المتضررين من حادث تدهور مركبة من أعلى الجسر المقابل لبوابة كلية العلوم. 

واطمأن عبيدات على سلامة الطلبة الذين طُبّبوا في مستشفيي الجامعة الأردنية والإسراء، وتابع بشكل حثيث حالتهم الصحية مع الكوادر الطبية. 

وعبّر عبيدات عن أمنياته بالشفاء العاجل للطلبة، داعيا المولى عز وجل أن يمدهم بموفور الصحة ليستعيدوا عافيتهم ويعودوا لمقاعد الدراسة في أسرع وقت ممكن.

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