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الجمعة، 28-07-2023 09:44 م

عجلون: أنشطة تثقيفية عن أنماط الحياة الصحية

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية صحة عجلون ومديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة اليوم الجمعة نشاطاً تثقيفياً صحياً تحت شعار "حياتك قرارك فكر باختيارك"بدعم من الاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني .

وقال مدير مديرية التوعية والإعلام الصحي الدكتور غيث عويس، إن هذا النشاط يهدف إلى تعزيز توجهات المجتمع المحلي نحو اعتماد أنماط حياة صحية للتخفيف من عوامل الاختطار التي تساهم بالإصابة بالأمراض المزمنة، مثل اتباع نظام غذائي غير صحي وغير متوازن والسمنة وقلة النشاط البدني والتدخين أو التعرض له.

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