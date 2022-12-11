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الأحد، 11-12-2022 05:16 م

دورة تدريبية في إربد حول الإسعافات الأولية

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الوكيل الاخباري - نظمت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية فرع إربد وبالتعاون مع مديرية الدفاع المدني اليوم الأحد، دورة تدريبية مجانية في الإسعافات الأولية والسلامة العامة.

وقال منسق الهيئة سامر مراشدة خلال حديثه لـ(بترا)، إن الدورة تهدف لتأسيس فريق من المتطوعين والمساندين لفرق الدفاع المدني ليكونوا قادرين على تقديم المساعدات الأولية اللازمة لأهاليهم وذويهم وأبناء منطقتهم إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.

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