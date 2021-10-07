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الخميس، 07-10-2021 09:46 م

عجلون: افتتاح فعاليات مشروع الجدار المتسلق في نادي عبين عبلين

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الوكيل الاخباري - افتتحت في نادي عبين عبلين الرياضي الثقافي الاجتماعي، اليوم الخميس، فعاليات المشروع المجتمعي "جدار التسلق"، الذي تنظمه الهيئة الإدارية للنادي، بالتعاون مع مشروع نبادر "سفراء الطبيعة" ومنظمة مرسي كوربس.

وأكد مندوب وزير الشباب، مدير شباب محافظة عجلون محمد طبيشات، أن هذا الاحتفال يأتي بطريقة استثنائية، كما هي الظروف التي يمر فيها العالم بأكمله في ظل تداعيات جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز والتقدم لم ولن يتوقف في ظل هذه الظروف بل زادت من العزم في التغلب على التحديات كافة.

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