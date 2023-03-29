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الأربعاء، 29-03-2023 11:58 ص

عجلون: انخفاض نسبة التعديات على الثروة الحرجية إلى 80%

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الوكيل الإخباري - أسهمت الإجراءات الرقابية المكثفة التي اتخذتها كوادر مديرية زراعة محافظة عجلون في انخفاض نسبة التعديات على الثروة الحرجية.

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وقال مدير الزراعة المهندس حسين الخالدي اليوم الأربعاء، إن خطة حماية الغابات التي وضعت بالتنسيق ما بين الوزارة والمديرية وتفعيل برنامج المناوبات ووجود الأبراج داخل الغابات، اضافة إلى زيادة أعداد الطوافين ومراقبي الحراج، أدى إلى تراجع التعديات على الغابات بنسبة 80 % مقارنة مع الأعوام السابقة.


وبين أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا من أجل المحافظة على الغابات من خلال المتابعة المباشرة، من قبل وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، بتشديد الرقابة لحماية الثروة الحرجية وعدم التهاون مع أي معتدِ ومراعاة خصوصية المحافظة وطبيعة تضاريسها الصعبة التي تحتاج إلى جهود مضاعفة للحفاظ على الغابات والثروة الحرجية.


وأكد أن المديرية تعطي تركيزا لحماية الحراج والتنوع الحيوي من التعديات والحرائق من خلال تكثيف الحملات التوعوية بالتعاون مع الجهات المعنية من جمعيات ووسائل إعلام وزيادة أعداد الطوافين وعمال الحماية والتوسع بإنشاء الأبراج والطرق في الغابات والحد من الآثار السلبية لهذه التعديات على الغابات والبيئة والتنوع الحيوي والأشجار المعمرة والغطاء النباتي، لا سيما وأن هناك نباتات نادرة ومهددة بالانقراض.


وقال إن المديرية أصدرت 300 رخصة لجمع الأحطاب، كما تم توزيع الأحطاب على 354 شخصا من المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية والفقراء والمحتاجين وبعض مجاوري الغابات في المحافظة والمصابين العسكريين، وفق أسس عادلة بإشراف لجنة مشكلة من المحافظة والزراعة والجهات المختصة، والتي تم توثيقها بشكل رسمي ورفعها للجهات المختصة.


وأوضح أن المديرية تقوم بتوزيع الغراس المثمرة بأسعار رمزيــة وتوزيع الأشجار الحرجية بشكل مجاني للمساهمة في زيادة الرقعة الخضراء، لافتا إلى أنه تم تحرير عدد من الضبوطات الحرجية وتحويل المعتدين على الغابات للمحاكم المختصة.


 




 

 


 

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