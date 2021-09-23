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الخميس، 23-09-2021 11:12 م

عجلون تنفذ حملة بيئية تطوعية في راجب

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الوكيل الاخباري - نفذت لجنة مجلس محلي راجب وجمعية البيئة الاردنية ومركز صحي راجب اليوم الخميس في بلدة راجب بمحافظة عجلون حملة بيئية تطوعية بمشاركة عدد من المتطوعين وطلبة المدارس.

وأكد مدير الشؤون الصحية في المحافظة الدكتور تيسير عناب أهمية مثل هذه الحملات التي تنفذ بهدف تعزيز الوعي البيئي وايصال الرسالة للحفاظ على النظافة لتحقيق بيئة صحية وامنة، مشيراً إلى أهمية الدور الفاعل لأبناء المنطقة في المحافظة على البيئة، حيث انها مسؤولية جماعية تكاملية.

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