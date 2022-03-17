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عجلون : حوارية بعنوان المشاركة بالانتخابات واجب وطني

الخميس، 17-03-2022 11:01 م

عجلون : حوارية تناقش المشاركة السياسية لمستقبل افضل للنساء في الجنيد

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الوكيل الاخباري - عقد مشروع المشاركة السياسية لمستقبل أفضل للنساء في ارياف عجلون "متساوية " جلسة حوارية حول تعزيز تمثيل المرأة في انتخابات الإدارة المحلية (البلدية واللامركزية) والمشاركة السياسية والشأن العام.

وتناولت الجلسة مجموعة من المقترحات التي تتعلق بأهمية تعزيز تمثيل النساء في أماكن صنع القرار وخصوصاً المجالس المنتخبة واشار أعضاء اللجنة المجتمعية للمشروع إلى أهمية تشجيع مشاركة المواطنين وخصوصاً النساء في الانتخابات البلدية واللامركزية في منطقة الجنيد، وزيادة فرص المشاركة السياسية للمرأة في المناطق الريفية لتكون جزءاً فاعلاً من عملية صنع القرار في الادارة المحلية في محافظة عجلون وخصوصاً منطقة الجنيد.

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