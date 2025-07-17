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بريطانيا.. بعد عام على مصرعه بحادث.. وفاة أم حزنا على طفلها

ثيثيب
تعبيرية
 
الخميس، 17-07-2025 10:35 ص

الوكيل الإخباري-    توفيت جيما بينتر، والدة الطفل البريطاني ليو، في منزلها عن عمر 29 عامًا، بعد معاناة طويلة مع الحزن على فقدان ابنها، الذي قُتل العام الماضي في حادث مروّع caused by a drunk and drugged driver.

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وكان الطفل ليو، البالغ من العمر 6 سنوات، قد لقي حتفه بعدما صدمته سيارة "بي إم دبليو" مسروقة يقودها جو لويس تايلر (34 عامًا) تحت تأثير المخدرات، أثناء عودته من المدرسة.


الحادث أسفر أيضًا عن وفاة كلير أدكنز (39 عامًا) وكورتني هيمينغ (26 عامًا) في مكان الحادث، فيما نُقل ليو إلى المستشفى، لكنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.


وفي لحظة إنسانية مؤثرة، تبرعت جيما بأعضائها بعد وفاتها، ما ساهم في إنقاذ حياة أربعة أشخاص، وفق ما أفادت عائلتها التي عبّرت عن فخرها بموقفها النبيل، رغم ألم الفقد.

 

ارم نيوز 

 
 
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