عجلون : دورة تدريبية حول أهمية السيلاج في تغذية المجترات

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية زراعة محافظة عجلون اليوم الأربعاء دورة تدريبية حول أهمية السيلاج في تغذية المجترات في مقر جمعية سيدات وادي راجب بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية ومشروع "الاستثمار في المجترات الصغيرة وانتشال الأسر الريفية من الفقر" ضمن المدرسة الحقلية حول الأعلاف البديلة وغير التقليدية.



وقال مدير زراعة عجلون المهندس حسين الخالدي إن المديرية تعقد العديد من ورشات العمل والدورات التدريبية للمزارعين لتمكينهم من إنشاء أو التوسع في مشاريع انتاجية مستدامة مدرة للدخل تسهم في تحسين مستوى معيشة المستفيدين وعائلاتهم .

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